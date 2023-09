Lilia Lemoine se debe haber sentido atacada por Viviana Canosa por haber difundido un audio donde ella supuestamente armaba un chat erótico entre Javier Milei y Cristina Kirchner.

Por eso es que volvió a viralizar un segmento de Canosa donde intenta atacarla pero no sabe no cómo se llama lo que hace lemoine en us tiempo libre y de lo que vivió durante muchos años. Pero además pone en duda que sepa algo sobre la ley de alquileres y la candidata le contestar.

Pero no contenta con esto Lemoine escribió un segundo tuit que sonó a amenaza, en el que adelanta que “todavía” no habló de los vícnulos entre la experiodista de espectáculos y la agrupación neonazi ‘Bandera Vecinal’.