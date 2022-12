En diálogo con El Destape Radio, Papaleo detalló el proceso de apropiación de Papel Prensa S.A., donde luego de la muerte de Graiver, que había adquirido la empresa en 1973, "vino un representante y le ofertó a mi cuñado (Isidoro Graiver). Ahí comenzaron las tratativas".

Y agregó: "Fuimos a una reunión con el diario La Nación en Florida. Un hombre se me puso al lado mío y me dijo: ‘firme esos papeles porque en eso va su vida y la de su hija’. Y cuando le vi los ojos, supe que decía la verdad y supe que eran los ojos de alguien que no tenía límites, de una persona que estaba totalmente convencida de lo que hacía".

Aquel hombre "era Magnetto. Esa fue la única vez que estuve con él", destacó.

Papaleo también contó que "a David lo mataron en un accidente que se demostró que no fue tal", en agosto de 1976, durante la última dictadura cívico militar y que "no me permitieron verlo porque las mujeres no podíamos ir".

Posteriormente, ella estuvo detenida desaparecida por el terrorismo de Estado: "Yo pasé 6 fiestas adentro de la cárcel esperando salir para poder estar con mi familia y para poder decir la verdad", afirmó.

"Por los golpes que tuve en la cárcel se generó un tumor cerebral", añadió Papaleo, y detalló que la llevaban "torturada y quemada a las 4 de la mañana".La causa en torno a la apropiación de Papel Prensa quedó a cargo del juez Ercolini.

"Yo fui a declarar con Julián Ercolini y me atendieron sus secretarias", indicó Papaleo.Después, "se me acercó un hombre muy flaquito y me dijo: “Señora lo lamento tanto porque usted y yo estamos presionados”. Y yo le dije: "¿Usted es el juez y está presionado?". Ese era el señor Ercolini”, detalló.

En 2016, Ercolini sobreseyó a Héctor Magnetto y los demás imputados por la supuesta apropiación de Papel Prensa y la decisión fue confirmada en 2017 por la Cámara Federal porteña.