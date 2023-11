El nuevo video de Javier Milei causó polémica, ya que desde los últimos papeles que se los vio hacer en canales de televisión, ahora parece haber cambiado radicalmente su actitud y su discurso..

Luego de que Mauricio Macri tomara el control de La Libertad Avanza, pareciera estar asesorándolo para que no pase más vergüenza y no siga cayendo en las encuestas de cara al ballotage. Pero no lo estaría consiguiendo.

Por eso periodistas como Federico Fahsbender hablaron de cómo los libertarios que se hacían los vivos desde su silla gamer fueron domados por juntos por el Cambio.