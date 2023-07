El planteo que hizo Leuco apuntaba a que Larreta desmintiera que la ciudad de Buenos Aires no producía nada pero cuando el jefe de gobierno dijo que no tenía sentido discutir eso Leuco le quiso tirar un centro para que el hombre se explayara sobre qué produce la Ciudad.

El precandidato presidencial trató de enumerar las cosas que se producen en la ciudad de gobierna y hasta él se iba dando cuenta de lo que estaba diciendo: “es la plaza financiera mas importante de la Argentina, la exportación de servicios tiene base en la Ciudad tiene el sistema de comercio y el sistema educativo más importante”. Pero no llego a responder qué produce.

Y no es que Larreta no tuviera estudiada la lección sino que en realidad la economía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está basada principalmente en el sector servicios; los principales rubros son los servicios inmobiliarios, los servicios financieros y el comercio. Lo que para muchos puede ser leído como que no produce nada.