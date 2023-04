Este viernes, Alberto Fernández publicó un video en las redes sociales en el que anunció que no buscará su reelección. Leandro Santoro habló tras la noticia, aseguró que "no lo sorprendió" la decisión y en una de sus primeras lecturas consideró que "fortalece la posición de negociación de Massa con el FMI".



El diputado nacional del Frente de Todos (FDT) explicó que "cuando hay menos ruido interno, los negociadores tienen más capacidad y poder político". "Alberto ya lo había dicho, primero que su gobierno tenía un tinte de transición, segundo que después de la pandemia casi todos los oficialismos habían salidos muy golpeados en cuestión de imagen pública y que él iba a garantizar que el FDT esté competitivo frente a las elecciones de este año, apoyando al candidato", dijo Santoro.



Y resaltó que "lo más importante es tener en claro el programa político para llevar adelante, la gente no creo que esté buscando salvadores, creo que la gente lo que busca son soluciones a los problemas de la vida cotidiana".