Si Federico Andahazi se sumó voluntariamente a la fake news de Canosa sobre un supuesto candidato nazi de Milei en Rio Negro debería renunciar si más palabras a su candidatura.

Si no sabía que era todo mentira, que el hombre no es candidato de Milei, ni nazi, ni hizo una reivindicación de la esvástica y tampoco sabía que Rio Negro no elige senadores, también debería bajar su candidatura pero por inepto.

Lo cierto es que tanto libertarios como gente de otras corrientes salieron rápidamente a pedir su renuncia y a comparar su situación con a de Franco Rinaldi.

El hecho es que Andahazi vovlió a ser tendencia y otra vez no es por haber dicho una genialidad.