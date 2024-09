Javier Milei se emperró con no darle un aumento mínimo a los jubilados y decidió vetar una ley aprobada por amplia mayoría en el Congreso. Pero como no le daban los números para mantener ese veto llamó a los viejos traidores de la UCR que no tuvieron problema en votar contra su propio proyecto de ley para ganarse el favor del mandatario.

Como recompensa fueron invitados a comer un asado a la Quinta de Olivos donde todos celebraron la traición y lo mostraron a quien quiera verlo. Según el vocero presidencial cada uno de los comensales pagó 20.000 pesos por el cubierto, lo que representa bastante más de lo que la ley quería aumentarle a los jubilados.

Afuera había protestas y adentro asado y brindis con vino, como para dejar en claro de qué lado estaba la casta. Pero las redes también dieron su punto de vista.