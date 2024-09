Por más que Jonatan Viale es amigo del Javier Milei y fue invitado a Olivos en más de una oportunidad, incluso acompañado por su familia, esta vez el hijo de Mauro Viale no se quiso quemar y se manifestó en contra de la ridícula y polémica exhibición que se hizo ayer en la Quinta presidencial.

Y es que en realidad no era necesario hacer ese evento, mucho menos promocionarlo y menos que menos mostrarlo, teniendo en cuenta que cada participante pagó aún más del magro aumento que le negaron a los jubilados.

Esta vez Viale se bajó y hasta le mandó un consejo tardío a su amigo: “Yo no lo hubiera hecho, pero como no soy Presidente, no opino”.