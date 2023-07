"No imaginé nunca en mi vida política que me iba a pasar algo así, un nivel de violencia por parte de gente que no sabíamos si venían a matar a alguien o qué buscaban”, señaló el candidato del peronismo que se postula a gobernador en las elecciones del próximo 30 de julio, que realizaba una caminata que se tuvo que disolver por los incidentes.

Las agresiones partieron de un grupo de personas que estaría vinculado a la vecinal del barrio, quienes intentaron impedir la marcha de los militantes que acompañaban a Luque.

El momento más álgido de la violencia se dio cuando los integrantes de la patota se cruzó con algunos integrantes de Camioneros que caminaban junto al candidato, cuando se vivieron momentos de mucha tensión porque los atacantes sacaron y dispararon varias armas

Juan Pablo Luque no se quedó callado y acusó al intendente de Trelew, Adrián Maderna, de Juntos por el Cambio, y al candidato a gobernador por el macrismo, Ignacio Torres, con acusaciones que se pueden comprobar en el video que identifica a los agresores y su vínculo con ese espacio político.

Con cinismo, Torres y Maderna repudiaron los hechos de violencia pero insólitamente responsabilizaron al propio Luque por lo ocurrido. Tanto es así que el intendente Maderna le respondió a Luque en su cuenta de Twitter con una ironía: “puedo entender que tu nerviosismo te supere pero eso tampoco te da derecho a acusar con tal liviandad. En definitiva, entiendo tu desesperación pero todo tiene un límite. Por favor hace tu campaña…”.