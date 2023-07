Así comienza la carta pública de la doctora en Ciencias Biológicas Patricia Kandus: “Pasé mi infancia bajo la dictadura del General Onganía, y mi adolescencia bajo la dictadura cívico-militar de la década del 70. Pensé que nunca más iba a vivir en nuestro país semejante sensación de vulnerabilidad frente a fuerzas del Estado”.

Este jueves, Kandus denunció que debió suspender una reunión virtual del proyecto 'Observatorio Federal de Sostenibilidad Socioambiental de Humedales' porque en el domicilio de una de las participantes que vive en Jujuy -de nombre Natividad, de la Universidad de Jujuy-, había llegado la policía con una contravención para su marido, integrante del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) de la provincia.

La policía que responde al gobernador Gerardo Morales le entregó a Natividad una notificación judicial en la que exigía que su pareja se presente “en forma inmediata” ante el juzgado Contravencional N°3 de la capital jujeña. ¿Por qué? Por una contravención llevada a cabo el pasado 20 de junio, durante las movilizaciones contra la reforma constitucional.

Natividad le aseguró a P/12 que su compañero participó de las movilizaciones contra la reforma constitucional pero que "no había protagonizado ningún enfrentamiento con las fuerzas de seguridad ni se había manifestado en forma violenta". Y destacó que en la citación judicial figura que se requería su presencia por haber estado “en una reunión tumultuaria”.

El marido de Natividad está de viaje, así que los policías dejaron el papel y se retiraron. Y ella quedó sola en su casa, con este miedo: “Lo que puede suceder es lo que ya ha pasado con otras personas en la provincia, que responden a la citación por una contravención, van a la comisaría a ver de qué se trata y los detienen”.

Y concluyó: "Este último mes y medio se ha ampliado mucho el foco de conflicto. Es aleatorio, han detenido turistas, menores de edad con autismo, levantan a cualquiera. Cuando las garantías y los derechos se vulneran, ya no importa qué implicación tenes”.

La carta de Kandus

Así concluye la carta de Kandus: "No pudimos seguir trabajando", denunció Kandus en su carta. “Después de 40 años del regreso de la democracia en nuestro país no podemos naturalizar la vuelta a la represión”. La investigadora, que trabaja en el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, de la Universidad Nacional de General San Martín, agregó: “Cuando está lejos, lo podés racionalizar, podés discutirlo con tus compañeros. Ahora cuando lo ves de cerca sabes que no lo podes dejar pasar. Y el silencio alrededor de lo que está pasando en Jujuy asusta”.

Y cierra: “No podemos mirar a otro lado cuando se está aceptando que en una de nuestras provincias el autoritarismo y la violencia se instalen como modo de gobierno, poniendo en juego la integridad y la vida misma de las personas, privilegiando intereses sectoriales”.