Hace unos días los integrantes de Juntos por el Cambios se habían comprometido a sostener una tregua para mitigar los cruces que genera la interna electoral.

Sin embargo, a contramano con ese acuerdo, el precandidato a vicepresidente de Patricia Bullrich, Luis Petri, volvió a apuntar contra la fórmula de Rodríguez Larreta y Gerardo Morales.

“La tibieza genera pobreza y caos”, dijo Luis Petri al cruzar con dureza al gobernador de Jujuy, quien aconsejó a los turistas que no vayan a la provincia del norte por las protestas en las rutas.

"Los piquetes tienen como rehenes a miles de familias que soñaron sus vacaciones hace meses. Lo mismo pasa con comerciantes, artesanos, hoteles y posadas, que invirtieron y ahora pueden perderlo todo", aseguró en Twitter.

En tal sentido, Petri apuntó hacia la gestión del gobernador jujeño frente a los manifestantes: "No podemos seguir dejando que unos pocos secuestren a la mayoría de los argentinos. No hay excusas cuando se trata de aplicar la ley y el orden. No se negocia con los secuestradores".