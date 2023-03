Los agarró por sorpresa, se nota por las caras del periodista económico del Grupo Clarín, Marcelo Bonelli, y del Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, que no saben con disimular la incomodidad que les produjo que los hayan retratado juntos.

Si bien no es un delito ni una falta ética -de hecho es bastante habitual que los periodistas se encuentren con los políticos para tener información off the record-, no se los suele ver en esa situación.

Pero tan llamativo como eso, fue ver cómo Rodríguez Larreta tuvo que abandonar el bar entre insultos de los vecinos que le reclamaban por lo ocurrido con los cortes de luz.