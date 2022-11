A esta altura Felipe Miguel ya debería haber presentado la renuncia a su cargo de Jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires después de que su jefe no lo respaldara ante la amenaza pública de Patricia Bullrich.

Por mas conciliador que sea Larreta debería haber respaldado a la gente de su equipo y en todo caso después bregar para bajar los ánimos de enfrentamiento interno.

Lo cierto es que Bullrich no sabe hacer política sin pelear e insultar y Felipe Miguel no le siguió el juego pero la ex ministra si ya que redobló la apuesta y responsabilizó a Larreta de haberle mandado a sus soldaditos.

Aún después de eso Horacio Rodríguez Larreta sacó a relucir su tibieza y sólo contestó que el no se metía en esas cosas.