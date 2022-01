A siete años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, su perito informático y amigo, Diego Lagomarsino, contó detalles del recordado hecho que sacudió al país en 2015.

"Nisman se autodisparó, no hay pruebas de homicidio”, sostuvo.

"Es un tema que hasta que no se diga realmente qué pasó, va a estar en boca de todos. Y tal vez después también. Pero si Alberto se autodisparó como claramente está en el expediente… Porque la pericia de Gendarmería no hace más que afirmar que para decir que a Nisman lo mataron, hay que mentir", analizó Lagomarsino en declaraciones a Futurock.

"Hay un informe en la foja 5453. Por favor, busquen esa foja para taparle la boca a todos los que dicen que no hay ninguna prueba de autodisparo en el expediente”, respondió el ex perito del fiscal de la causa AMIA.

“Lo que tenemos es eso: una pericia trucha para demostrar algo que no pasó”, señaló Lagomarsino, quien sostuvo que "la Justicia se basa en una pericia trucha para decir que yo sabía que era parte de un plan”.

"Ni a (Steven) Spielberg se le ocurre una película así. Él diría no, es exagerada. La Justicia no dijo: ‘Che, Gendarmería dice una cosa y el Cuerpo Forense y la junta criminalística de la Policía Federal dicen otra totalmente distinta. Los juntemos’. La pericia de Gendarmería fue en 2017. Es una pérdida de tiempo o tal vez es ganar tiempo para que no se sepa qué es lo que pasó", aseveró.

Y cuestionó: "Viste que esta causa trae muchas otras causas. Yo creo que la pericia de Gendarmería va a ser otra causa que en algún momento va a ser un escándalo con letras mayúsculas".