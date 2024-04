Ante la falta de Presupuesto el rectorado de la universidad pidió restringir los gastos en servicios. Por lo que está minimizado el uso de luz y las calderas.

“Es muy triste” contó Catalina, estudiante de Medicina, a C5N.

“Me siento triste. Vengo de lejos, tengo que subir las escaleras caminando, no hay luz”, contó otra joven de segundo año de Medicina.

"El año pasado teníamos aulas, los recursos, no estaba así la facultad. Siempre fue bajo el presupuesto pero no al punto de no tener para usar los ascensores"