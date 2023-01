Los gestos, las miradas, las fotos, las frases, y obviamente los tuits, también fueron parte de la la VII cumbre de Jefas y Jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que se inauguró en Buenos Aires.

Por este motivo, la imagen que publicó el presidente Alberto Fernández debe ser leída en clave política. Lo hizo, en una jornada que estuvo atravesada por los cortocircuitos entre Argentina y Uruguay y con la frase: “Unidad y Fraternidad”.

Uno de los oradores de la cumbre fue Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, quién dijo que algunos países -que no quiso o no se animó a mencionar- no cumplen -según su opinión- los sistemas democráticos.

Posiblemente, ese sea uno de los varios motivos por el cual el presidente uruguayo no apareció en la foto tomada por el chileno Boric, pero que fue publicada por Alberto Fernández junto a otros mandatarios de la región.

En la foto compartida por el mandatario argentino también aparecen Gustavo Petro, presidente de Colombia; Luis Arce, jefe de Estado de Bolivia; y Mia Amor Mottley, primera ministra de Barbados, todos representantes de la centro izquierda continental.

Además, Fernández le agregó una frase breve, pero elocuente, a la imagen: “Unidad y fraternidad”.