Junto a expresidentes y referentes de la derecha internacional, Mauricio Macri lanzó polémicas declaraciones sobre el caso de Santiago Maldonado.

El Jefe del PRO se victimizó por ese hecho y dijo que fue acusado de la "desaparición de un artista que se ahogó en un río".

En su libro "Para qué", presentado ayer en La Rural de Palermo, Macri menciona el caso como "uno de los momentos clave" de su Gobierno y recuerda que Maldonado "parecía haberse esfumado".

Ahora, mientras lanzaba definiciones sobre el populismo, se metió con el caso Maldonado. “Ellos cooptan los organismos de derechos humanos, entonces cuando uno quiere aplicar la ley termina uno siendo acusado”, indicó

"A mi me acusaron de la desaparición de un artista que se ahogó en un río. Organismos internacionales como Amnesty venían a cuestionarme y les decía 'no voy a echar a un solo gendarme hasta que no me traigan una prueba'", detalló en el foro del Miami Dade College de Estados Unidos.