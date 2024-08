Javier Milei volvió a generar polémica por sus declaraciones donde afirmó que el pueblo argentino no ve “el milagro” económico de su gestión hasta el momento.

Estos controversiales dichos se dieron en el marco de su discurso en el Council Of America que se realizó en un hotel céntrico de la Ciudad de Buenos Aires.

Allí, el presidente destacó sus logros en estos más de 6 meses de gestión, y sostuvo que “el plan de estabilización se logró incluso con ajuste de precios relativos”.

Luego, aseguró: “Es interesante. Todo el mundo ve el milagro menos los argentinos”. Tal vez el Presidente no tomó en cuenta que son justamente los argentinos los que tienen que sobrevivir con sueldo y jubilaciones de miseria mientras los alimentos siguen aumentando sin control. Esos argentinos a los que no les alcanza el sueldo no estarían viendo el “milagro”.