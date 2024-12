Cada vez que un representante de La Libertad Avanza abre la boca demuestra que no están preparados para el cargo que ocupan. Ese es el caso, entre otros, de la correntina Alida Ferreyra demostró que no tiene la más mínima idea de lo que representa para un jubilado no tener acceso a los medicamentos que necesitan.

Además de asegurar que "lo que pagan los jubilados es casi simbólico", la diputada trató de justificar la burocratización del sistema, que ahora obliga a los jubilados a hacer otro engorroso trámite para demostrar que no tienen los ingresos para pagarlos, cuando claramente se pudo haber hecho un entrecruzamiento entre los datos del Anses y del PAMI para saber a ciencia cierta quiénes podían pagarlos y quiénes no.

Párrafo aparte merece la cita de la diputada sobre un supuesto economista conocido como Milton "Freedom", aunque suponemos que quiso referirse a Milton Friedman, por lo de su conocida frase "No hay tal cosa como un almuerzo gratis", que se usa en algunos libros de economía, por economistas pro libre mercado, y por libertarios.