Aunque parezca increíble, el diputado Carlos D'Alessandro, reconoció escucha a mucha gente quejándose por la quita de medicamentos, incluso a su mamá “que está opuesta las ideas de la libertad” y que cada vez que va a su casa no recibe más que reclamos.

Pero a pesar de eso el diputado aseguró que no tiene conocimiento de que existan denuncias formales por falta de medicamentos a los jubilados, demostrando que no está muy en tema y que tampoco habla mucho con su hermano Christian D'Alessandro, abogado tributarista y especialista en estos temas que seguro lo podría ilustrar sobre la existencia de esas denuncias que él dice que no existen.

Lo que parece que puede estar entretenida es la cena de Navidad en la casa de los D'Alessandro.