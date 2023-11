La empresa SanCor anunció el cierre de su planta de elaboración de quesos blandos en la localidad de San Guillermo, en la provincia de Santa Fe e intentó justificar la decisión en la presión que recibían por parte de los sindicatos.

Algunos referentes de la derecha y hasta algunos medios de comunicación replicaron esta información sin siquiera preguntarse cuál era el reclamo de los trabajadores por el que el sindicato estaba intentando llegar a un acuerdo.

Los trabajadores de la planta salieron a explicar el origen del conflicto que afecta directamente a unas 30 familias.

El conflicto no es de ahora sino que desde hace 7 años no pagan en tiempo y forma, no hacen los aportes a pesar de hacer los descuentos para tal fin, pagan de manera desfasada y por debajo del convenio de sus compañeros del resto del país.

La responsabilidad del cierre de la planta claramente no es de la presión sindical sino de la empresa que no cumple con sus responsabilidades.