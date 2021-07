El vergonzoso informe de Canal 13 que fuera emitido el 11 de marzo fue un invento. Al menos eso había considerado la Justicia local y ahora ratifica la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En su resolución, la CIDH informa que la gravísima denuncia internacional formulada por el dirigente indígena Félix Díaz y el ex secretario de Derechos Humanos de la gestión de María Eugenia Vidal, Santiago Cantón, no logró demostrar situaciones concretas de mujeres embarazadas que no contaran con la atención médica adecuada, que estuvieran escondidas en el monte por miedo, amenazas u hostigamiento en su contra, o mucho menos que existieran casos de bebés separados de sus madres al nacer.

"La representación no ha brindado soporte documentario alguno que permita indicar que, incluso después de su embarazo, las personas beneficiarias se encuentren en una situación de riesgo (…). En tal sentido, no se ha proporcionado información que indique, por ejemplo, que el Estado les venga negando atención en salud o la atención en salud que recibirían actualmente no sería idónea o efectiva según lo que prescriban los médicos competentes”- afirmó la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Esta es una parte del falso informe de Canal 13 que deberá contestar al duro documento de la Corte Interamericana.