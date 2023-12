Pedro Rosemblat, comunicador y militante, hizo una notable reflexión en su programa de radio y streamming sobre el rol de los ídolos populares, tanto deportistas como artistas. “No podemos pretender que todos los artistas de la Argentina piensen como nosotros”, dijo el conductor.

"El artista popular tiene que hacer canciones, no bancar Conectar Igualdad, porque si no pareciera que todos tienen que ser funcionarios". Por ello, consideró: “Porque el aporte a la cultura que han hecho los artistas es más valioso por la patria, y Perón nos enseñó que primero está la patria”.



Rosemblat sentenció: “El arquero de la Selección tiene que atajar penales, no bancar la distribución del ingreso”, agregó, y completó: “Si el día de mañana Dibu Martínez sale abrazado a Victoria Villarruel yo lo voy a querer igual”.

Y remató: "Además, porque eso supone que todos tienen que pensar como nosotros, y que nosotros somos los buenos y lo que lo que hacen los otros hay que cancelarlo. Ahí no me encontrarán a mi compañeros".