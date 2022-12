A tono con el Mundial y los comentarios de estos días, el presidente Alberto Fernández cargó contra su par de Uruguay y afirmó que el Mercosur “debe gestionar un marco de flexibilidad” para las decisiones unilaterales de los países miembros.

Ante esto, Luis Lacalle Pou, dijo que sus intentos de avances con otros socios comerciales no buscan la ruptura, al concluir la cumbre del bloque regional en Montevideo.

Vale aclarar, que el encuentro fue antecedida por un aumento en la tensión y protestas formales por parte de Argentina, Brasil y Paraguay por el anuncio realizado por el Gobierno de Uruguay que, la semana pasada, dio el primer paso para el ingreso al Acuerdo Transpacífico.

Ante esto, Alberto Fernández, apeló a una analogía futbolera: “La solución no es que cada uno haga la propia. Y quiero ser franco: no creo que sea el mecanismo (...) Quiero poner un punto, Luis querido, y con todo respeto. Una de las condiciones en una sociedad es cumplir las reglas”.

Y luego siguió: "Cuando jugamos al fútbol -ya que nos deseaste suerte para el mundial a mí y al vicepresidente de Brasil- hay reglas y hay que respetarlas. No es posible que el marcador central agarre la pelota dentro del área porque eso es penal. No puede decir 'bueno, este es el modo que tengo para jugar al fútbol' porque no es así. En verdad, las reglas del Mercosur dicen que los acuerdos deben tener otro mecanismo de tratamiento".

Ante esto, Lacalle Pou, lanzó: "Gracias presidente Fernández. Me veo con ganas de proponer que las próximas reuniones sean con debate para ir y venir porque cuando él decía que. como en el fútbol, hay que cumplir las reglas, a mí me gustaría ver el VAR de quién en el Mercosur ha cumplido las reglas y quién no. Aparte hacemos más entretenido el ida y vuelta para intercambiar opiniones", dijo. A lo que Alberto Fernández respondió: "¿Y quién maneja el VAR?".