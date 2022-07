Era de esperar que no se le escapara y a @El9deNepal no se le escapó. Puso el ojo en el diálogo entre Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, agregándole detalles humorísticos, pero destacando la intención de los periodistas del canal de La Nación de dejar un mensaje para los dirigentes opositores de que no se les ocurre tender un puente hacia el Gobierno.

Incluso Pablo Rossi llamó "movimientos desesperados" a la propuesta de Cristina Kirchner de encontrar puntos en común para destrabar los problemas de la economía que atraviesan los gobiernos del signo que sean.