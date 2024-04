El papelón del gobierno que protagonizaron casi en simultaneo, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, quienes basaron sus comentarios a partir de los datos difundidos por una cuenta fake, llamada Bot _Jumbo, fue uno de los temas que se abordaron en el programa Duro de Domar.

Después de repasar un informe con los comentarios del mandatario y el funcionario, el panelista Mariano Hamilton fue contundente en su reflexión.

Hamilton insistió con su postura, ya expresada con anterioridad en el programa. “Son personas que no conocen su trabajo, es un presidente que firma decretos o firma aumentos de sueldo sin saber que es lo que esta firmando”, remarcó el periodista.

Y agregó: “Es un presidente que se informa por (la red social) 'X' pero puesto al paladar del consumidor. Lo que me gusta lo tomó y lo expreso, y lo que no me gusta lo dejó de lado. No se gobierna así un país”.