A partir del revuelo que se armó luego del apoyo de Guillermo Francella a las políticas del Gobierno de Javier Milei, el tema se volvió a abordar en la emisión de este sábado de Sobredosis de TV.

La actriz Carolina Papaleo, crítica invitada en el último programa, fue consultada sobre la postura política de los artistas y aseguró que "todos tenemos una posición". En el ciclo conducido por Carla Czudnowsky y Mariano Hamilton, habló de la polémica generada por el apoyo de Francella a las políticas del presidente libertario.

"En general a los actores se les dice que ‘no se deben meter en política’. No escuchas que a Francella le dicen eso porque lo que dijo no es política partidaria, es ser neutral decir que "tal persona tengo esperanza". Supuestamente hay neutralidad cuando claramente hay una posición política", sostuvo Papaleo.

En ese sentido, además, destacó que "todos tenemos una posición, la expresemos o no. Pasa que son personas reconocidas, queridas por el público. Y el resto estamos muy estigmatizados".

“En el 2016 haber empezado a militar me costó el trabajo en Canal 9. Claramente no me dijeron el porqué pero no había ninguna razón”, agregó sobre algunas de las consecuencias negativas que le provocaron expresar sus ideas de manera abierta.