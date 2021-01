Este lunes, la Justicia platense determinó que está "prácticamente descartado" que los dos motociclistas atropellados en la madrugada de Año Nuevo por Juan Ignacio Buzali, marido de la diputada bonaerense Carolina Píparo, hayan participado del asalto que denucnió el matrimonio.

Tal publica Télam, de la investigación surge que "no hay absolutamente ningún indicio" que relacione al motociclista Luis Levalle (de 23 años) y a su acompañante, de 17 años, con el robo denunciado por Píparo y Buzali. Y confirmaron que la fiscal platense a cargo de la causa, María Eugenia Di Lorenzo, cuenta con un video en el que se ve a los posibles autores del asalto, quienes aún no fueron identificados.



Carolina Píparo, diputada bonaerense de Juntos por el Cambio aseguró en las últimas horas a través de una carta que difundió por sus redes que tanto ella como su esposo se encuentran "a disposición de la Justicia" y que será esa instancia la que determine lo que sucedió con el robo y con el hecho posterior, al que definió como un "accidente".



En tanto, este lunes los abogados de los dos motociclistas atropellados solicitaron al Juzgado de Garantías 5 de La Plata, a cargo de Marcela Garmendia, que ordene la detención de Buzali al sostener que existen "peligros procesales".



A su vez, los letrados Rodolfo Baqué y Juan Fontana, quienes representan al adolescente que acompañaba a Levalle, solicitaron que Buzali sea imputado del delito de doble homicidio en grado de tentativa, al asegurar que "no se trató de un accidente de tránsito".



Por último, el abogado de la legisladora, Fernando Burlando, consideró esta mañana en diálogo con distintos medios que el planteo de los letrados está "alejado de la cordura que impone el derecho" y pidió "no perder el foco de lo más importante" que es "el episodio de inseguridad" que sufrió Píparo, a diez años de haber sido víctima de otro hecho criminal en el que perdió a su bebé de nueve meses de gestación.