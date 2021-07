Lo cierto es que Juntos por el Cambio en su nueva denominación 'Juntos' intenta imponer a un nuevo Santilli como el candidato en la Provincia a pesar de que no sólo es porteño sino que hasta hace horas era el vicejefe de gobierno y ministro de seguridad de la Ciudad.

Pero como mucho critican estos pases de distrito no sólo de Santilli sino también de la exgobernadora bonaerense que competirá en la Ciudad al hijo del expresidente de River no se le ocurrió mejor manera de justificar su pase asegurando "yo no creo en los domicilios".

Habría que explicarle tal vez a Diego Santilli que no es una cuestión de fe sino de respeto por las instituciones que tanto dicen defender.