La implacable chicana de Myriam Bregman para burlarse de la renuncia de la mano derecha de Pettovello

Fernando Szereszevsky decidió presentar su renuncia como jefe de asesores del ministerio de Capital Humano para volver a su pasión e irse de gira con los Ratones Paranóicos.

El hombre que también fue manager de Charly García ya había advertido que para estas fechas tenía compromisos y que la gira con los Ratones no era compatible con su función pública por lo que la renuncia no sorprendió a nadie pero claramente no llegó en mejor momento.

Pero tal vez la reacción de Myriam Bregman a la renuncia de la mano derecha de Pettovello fue la mejor, ya que utilizó un recurso que suele usar Milei para referirse a todo el que piense distinto e hizo un juego de palabras entre las “ratas paranóicas” y Los Ratones.