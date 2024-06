Los trolls libertarios están como locos y reproducen una y mil veces el supuesto renunciamiento a Javier Milei a su jubilación de privilegio y hasta lo comparan con otros presidente.

El mandatario incluso envió una carta formal a la ANSES anunciando la supuesta renuncia y hasta recibió una confirmación por parte de la Administración Nacional de Seguridad Social aceptando la renuncia. Aunque no tenga ningun efecto jurídico.

En realidad no hace falta que renuncie a nada, alcanza con no hacer el trámite pertinente para recibirla ya que no es algo automático.

Pero además, y tal vez más grave, Javier Milei no cumple los requisitos para recibir tal jubilación ya que está en ejercicio de la Presidencia y dicha jubilación les corresponde a los ex mandatarios por lo que la “renuncia” es pura demagogia.