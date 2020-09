¿Por qué es tendencia? on Twitter

Ante la pregunta de qué le parecía la carta, Aníbal empezó diciendo que no perdía tiempo en leer huevadas, aunque luego reconoció que había leído unos renglones y que con eso se le alcanzó para saber que esa carta no la escribió Macri sino algún personaje oscuro.

El ex jefe de gabinete recalcó que Macri no sabe nada y aseguró que no sabe ni cuando es nunca.

