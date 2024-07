Javier Milei no viajó a Asunción, Paraguay, para participar de la 64° Cumbre del Mercosur y el repudio fue total. Incluso en La Nación+ criticaron fuertemente su ausencia en la reunión del bloque.

Tras el cónclave de los mandatarios, a Lula da Silva le preguntaron por la ausencia del mandatario argentino. Y contestó: "Es una enorme bobada que el Presidente de un país importante como Argentina no participe".

Y agregó: “Lo que importa es que el pueblo argentino participe en el Mercosur”. "No solo importa el mensaje, es muy importante el mensajero. Si el Mercosur es tan importante, acá deberíamos estar todos los presidentes. Yo le presto importancia al Mercosur. Y si realmente creemos en este bloque, deberíamos estar todos".

Ya Luis Lacalle Pou, jefe de Estado del Uruguay, había criticado a Miliei.

Además, a Lula lo consultaron por la reunión que mantuvo Milei con Bolsonaro, exmandatario brasileño. Y su respuesta fue fulminante: “Sinceramente no me interesan ese tipo de reuniones. Yo creo que al final el presidente argentino pierde el tiempo haciendo esas cosas de extrema derecha, tan desagradables, antisociales, antipueblo, antidemocrático… yo no sé qué gana participando de eso”.

Milei fue el único ausente en la Cumbre. Además de Luiz Inácio Lula da Silva, asistieron el boliviano Luis Arce, Lacalle Pou de Uruguay, y el anfitrión, Santiago Peña.