Las relaciones diplomáticas y comerciales entre la Argentina y Brasil no pasan por su mejor momento y en ese caso la canciller Diana Mondino no tiene responsabilidad ya que no hizo nada, ni siquiera interceder, que sería parte de su trabajo.

Luis Inacio Lula da Silva había dicho públicamente que Milei le debía una disculpa al pueblo brasileño y a su persona pero lejos de hacerlo, el presidente argentino volvió a tratarlo de corrupto.

Javier Milei, fiel a su estilo y exultante porque pudo conseguir una ley después de 200 días de gobierno, aseguró que no se va a disculpar por decir la verdad. Según Milei, 2Lula estuvo preso por corrupto" pero parece no haberse enterado que esa condena fue revocada. Y como si esto fuera poco también lo tildó de “comunista” utilizando el término como si fuera un insulto, lo que no habla más que de la ignorancia del presidente.