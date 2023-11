La conocida conductora de TN, Luciana Geuna, se enfrentó a las fallidas informaciones de Osvaldo Bazán, quién buscaba agitar la sensación de fraude tras las elecciones generales.

Bazán había expresado que “hay un partido que no tiene problema en robarse los votos”, pero Geuna le replicó que eso “es meterse con la credibilidad del sistema” y le explicó por qué estaba equivocado.

La periodista le explicaba que las urnas no estaban vacías y que no es la primera vez en la historia que ocurren este tipo de situaciones durante el conteo de votos, pero parece que su compañero no entendía.

“No es un hecho extraordinario y nunca movieron el resultado de una elección”, expresó Geuna aunque Bazán tampoco entendió y quedó llorando por un voto.