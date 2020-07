Viviana Canosa le aseguró a Berni que un allegado a Macri dijo que el ex presidente estaría dispuesto a colaborar si el actual mandatario lo convoca para la unidad nacional.

“Eso es discursivo, una persona que fundió, endeudo y vendió al país, que rifó sus empresas, que fugó dólares y nos endeudó por 100 años, ¿Para qué lo quiero en la unidad nacional? La unidad nacional es unirse en un solo objetivo que es el bien de la patria”, respondió Berni.

"La unidad nacional se construye con aquellos que entienden que el verdadero interés es el de las grandes mayorías, de una patria y de la construcción de una Nación". "La política es representar intereses, no atentar contra el mismo pueblo", afirmó Berni.

Y para cerrar su alocusión el Ministro de seguridad bonaerense aseguró: "Roma cayó como un imperio cuando empezó a pagar traidores. La patria no se construye con traidores a la patria", expresó Berni a lo que Canosa preguntó: ¿"Usted dice que Macri fue un traidor?. Pensé que usted hoy me iba a sorprender". "Lo lamento, si quiere escuchar lo que dicen todos no me llame", contestó Berni.