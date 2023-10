No me pidas que no vuelva a intentar

La campaña de Santoro al límite: La Session del Toro con un falso Biza y la canción de Wos

Si la idea era ir por las redes, Leandro Santoro y su equipo apostaron a todo o nada con el personaje del toro que realiza cosas, y ahora rapea "que se terminen los negociados".