Mucho se habla de la campaña brutal que lleva a cabo la extrema derecha con Milei y Espert a la cabeza. Sin embargo, el radicalismo jujeño también juega una carta que recuerda al peor pasado reciente.

En el spot que lanzó el espacio del gobernador Gerardo Morales se acusa abiertamente al Frente de Todos de ser una organización "violenta" y al Frente de Izquierda de no ser parte de la pertenencia nacional. Los mismos argumentos que otrora se usaron para justificar el genocidio de Estado contra la 'subversión comunista'.

"Este ataque a la izquierda en Jujuy no se trata de un hecho aislado, sino que es parte de una política de criminalizar todo tipo de oposición política en la provincia. El caso más resonante es Milagro Sala, pero casi no hay un sindicato en Jujuy que no tenga una causa penal o contravencional por realizar alguna protesta", plantearon desde el PTS, dentro del FIT.