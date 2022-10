El actor y humorista Dady Brieva estuvo de invitado en Sobredosis de TV y como es habitual habló de diferentes temas.

Al analizar la situación política, y al ser consultado sobre la figura de Mauricio Macri, elaboró una original descripción sobre el expresidente Mauricio Macri y sus últimas declaraciones, en la antesala de la salida de su nuevo libro, titulado Para qué.

"Me llama la atención lo de Macri. Es como si yo dijera: 'Negra, casate conmigo. Yo me tiro pedos, ocupo toda la cama, llego borracho todas las noches, por ahí me pongo medio bravo, me gusta salir los viernes y los sábados con los muchachos, me compro ropa y a vos no te voy a dar nada, y no quiero que trabajes'. Y después vos decís: 'Sí, quiero un cambio, me voy a casar con vos'. Qué bárbaro, ¿no?", se asombró Brieva.

Además, opinó sobre las acusaciones del referente radical Facundo Manes sobre Macri en el canal LN+.

Por último, hizo una aclaración respecto de sus conocimientos sobre política. “Yo solamente me expreso. La gente piensa que sé de política, pero en realidad no sé nada. Yo sólo soy peronista”.