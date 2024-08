Mientras crece el escándalo por la filtración y videos vinculados al expresidente Alberto Fernández, su abogada, Silvina Irene Carreiras, aseguró hoy que “no es válida” la declaración ante la Justicia realizada por Fabiola Yañez.

Carreiras, a cargo de la defensa del expresidente Alberto Fernández tras la denuncia por violencia de género, cuestionó el proceso judicial y apuntó contra la ex primera dama.

“Si puede prestar una declaración televisiva de muchas horas y exponerse públicamente ante toda la sociedad, entonces no la revictimiza tanto la situación, ¿por qué no permiten las preguntas de esta defensa?”, planteó la letrada.

La abogada sostuvo que no le permitieron dejar por escrito las preguntas para la ex primera dama y que ofreció no estar ante la mirada de Yañez cuando declare, de manera remota y desde España, y que sus preguntas las haga otra personas.

“Creo en la versión del ex presidente”, sostuvo ante la prensa sobre la denuncia de violencia de género pero sin dar detalles