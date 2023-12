La ciudad de Buenos Aires no adhirió al protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad de la Nación, sin embargo, a pesar de esa postura, las fuerzas federales ocuparon el centro porteño con un fuerte despliegue con la intención de evitar que la movilización de Unidad Piquetera cortara el tránsito.

Ante la consulta por esa presencia en la Ciudad, el secretario de Seguridad de CABA, Diego Kravetz, se mostró molesto con su par de Nación, Patricia Bullrich.

“Preguntale a Patricia Bullrich, no a mí”, dijo el funcionario ante la consulta de un periodista de C5N. Y agregó: “Nosotros no hicimos ningún pedido, no es pedido nuestro”.