Al destacar el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Axel Kicillof pidió a Juntos por el Cambio (JxC) "haga una autocrítica o pida disculpas" por la deuda tomada ya que "dejaron condicionada y limitada" a la Argentina y generaron "pérdida de soberanía".

Sergio Massa aseguró que la Argentina "no va a usar un solo dólar de sus reservas" para el pago de vencimientos por US$ 2.700 millones de dólares previstos para este lunes con el FMI. Y el gobernador bonaerense lo ponderó: "El anuncio hay que valorarlo mucho, también el tono y el contenido. Entre las muy malas decisiones del gobierno de Mauricio Macri, la peor y la más dañina fue la de traer al FMI y la que más condiciona a la Argentina".

En una entrevista con Radio 10, advirtió que "este vencimiento es deuda de Macri y el ministro Massa consiguió algo muy importante, que se pague en yuanes, lo que no compromete las reservas". Y que el gobierno anterior "fue corriendo a buscar al Fondo, sin avisar, y lo anunció en una conferencia que duró minutos, dejándonos una deuda inmensa -la más grande de la historia del organismo- de US$ 50.000 millones para la elección de Macri".



"Con eso, Macri permitió que la timba que dejó entrar, se llevara los dólares. De eso, no quedó nada acá: no está en rutas, no está en escuelas. Nuestro gobierno asumió con esos vencimientos. Hubo que reestructurar la deuda con los privados e ir a negociar con el FMI, que te hace una suerte de auditoría. Eso firmó Macri. Nos dejó una mochila y sobre ésta tiró piedras", dijo el mandatario bonaerense.

Y remató que desde Juntos por el Cambio "nunca hicieron una autocrítica ni pidieron disculpas".