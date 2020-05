En su visita a la planta de Volkswagen junto al presidente Alberto Fernández,el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof fue enfático y sostuvo que a la normalidad anterior a la pandemia de coronavirus no se puede volver.

"La normalidad no existe más,no se puede volver a la normalidad. Es un sueño, es una fantasía o un suicidio colectivo. No hay normalidad, porque el virus está circulando y se lo puede contener pero no controlar, porque no lo vemos, no sabemos siquiera los detalles en la forma en que procede el contagio", sostuvo. abogó por seguir cumpliendo con las medidas sanitarias.