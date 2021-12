Desde el mismo seno de Juntos por el Cambio parecen estar indignados con la diputada Gabriela Brouwer de Koning quien se ausentó de la sesión de Bienes Personales y no pudo evitar la protección a los más poderosos que quería imponer el partido. La votación la ganó el oficialismo por tan sólo un voto por lo que le presencia de la diputada puedo haber inclinado la balanza.

Brower de Koning trató de justificarse: “Yo me quedé a la sesión del Presupuesto, pensaba en no viajar porque parecía que el tema iba a seguir la semana siguiente con un cuarto intermedio, pero hubo un cambio al final, se votó y lo primero que pensé después de 36 horas de sesión sin dormir es que se había terminado mi tarea legislativa y la voluntad por la cual el pueblo me votó y cumplí”, argumentó la legisladora desde Miami, donde se encuentra con su familia.

Pero al parecer existe un grupo de gente que por el error de la diputada quiere cambiar el sentido del voto popular que la puso en la Cámara de Diputados y pretenden que renuncie y deje en su lugar al suplente.

La junta de firmas para pedir la renuncia sigue creciendo en la plataforma Change.org.