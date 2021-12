"No es el ánimo justificar sino pedir disculpas a los cordobeses que me votaron, fue un error mío. Pensé que se había terminado el año con la sesión del Presupuesto" fue el argumento que la diputada cordobesa de Juntos Por el Cambio, Gabriela Brouwer de Koning, esgrimió para explicar su ausencia.

"Fue una sesión en donde estuvimos más de 20 horas, termina la sesión y se vota donde ganamos la votación. Todos entendimos que terminaba la sesión legislativa, yo sentí alegría porque dije: voy a volver a ver a mi familia" continuó en un dialogó desde Miami la legisladora.

Y agregó: "Entonces no dudé y dije me voy a reencontrar con mi familia y conseguí vuelo y me fui. En el trayecto cuando llego al exterior me llega la noticia de que el martes iba a haber una sesión especial, lamentablemente traté de volver y no pude, se me hizo imposible. Y pasó lo que pasó".

Lo que pasó es que las bases cambiemitas se alborotaron pidiendo su renuncia y no le perdonaron el faltazo porque la votación por la suba del mínimo no imponible del impuesto a los Bienes Personales terminó 127-126 a favor del oficialismo, por lo que la ausencia de los tres legisladores de Juntos por el Cambio -uno de ellos Brouwer de Koning- fue decisivo.