Tal vez lo más insólito es el párrafo del tuit del Presidente donde pide: “Sería bueno que el periodismo le dedique un poco más de tiempo a los graves problemas del país y a la necesidad de aprobar las reformas para evitar la crisis que heredamos y menos tiempo a cuestiones de índole privada”.

Tal vez lo más insólito es que el Presidente se ocupe de estas pavadas en lugar de ocupar su tiempo en los graves problemas del país.

Es cierto que fue el mismo Milei el que había contado que sus “hijos de cuatro patas” aún no estaban en la quinta y eso debería haber sido suficiente para cualquier periodista, pero no para Silvia Mercado, que no sólo se quedó con la palabra de un supuesto vocero, sin hacer lo más básico del periodismo que es chequear con otra fuente, sino que además desafió al Presidente a que le pidiera disculpas.

Y la “periodista” se enteró del enojo del presidente estando al aire y trató de justificar su falta de profesionalismo.