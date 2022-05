Sin esperar los tiempos del partido, Daniel Lipovestky se lanzó de lleno a la campaña por la intendencia de La Plata. El dato no es menor si se tiene en cuenta que el distrito está gobernado por Julio Garro, quien también es parte del PRO.

Es que justamente, lo que sale a la luz con el lanzamiento de 'Lipo' es la feroz interna que se avecina en Juntos por el Cambio para ver quién se queda con la intendencia de la capital de la Provincia.

Generalmente los medios hegemónicos hacen foco en las internas del peronismo, pero poco y nada se dice sobre estas internas.

"Soy Daniel Lipovetzky y quiero que me conozcas un poco más, tengo 54 años, soy abogado, nací en nuestra querida Ciudad de La Plata", dice el comunicado que lanzó el diputado macrista. Y continúa: "Día a día camino la ciudad y conversamos con los vecinos que me hacen llegar sus ideas y propuestas. Me gustaría escuchar las tuyas y que te SUMES a la ciudad que se viene".

Si bien todavía no salieron los trapitos al sol, es un hecho que a Garro no le gustó nada este lanzamiento. Ya que pocos días atrás hubo un encuentro en de la mesa Provincial del PRO, donde, en el afán de encontrar la unidad, todavía se privan de hablar de aspiraciones a los cargos.

Por lo pronto estamos ante el primero episodio de una novela que promete traer cola.