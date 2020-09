Sen puede entender que el intendente de La Plata, Julio Garro y el de Vicente López, Jorge Macri, tengan una excelente relación de amistad y hasta un diálogo fluído.

Aunque cueste un poco más entenderlo también se podría comprender que por una cuestión partidaria se muestren en contra del anuncio del presidente de pagarle a sus policías lo que reclamaban y merecen porque los fondos provendrían del punto de coparticipación que el expresidente Mauricio Macri les dio por decreto a la Ciudad, máximo bastión de la oposición.

Lo que realmente resulta difícil de creer es que alguien no les haya dictado los tuits de reacción ya que si bien no son textuales para no ser tan obvios, pero al menos podrían haber dado vuelta la idea para que no se note tanto.