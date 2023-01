"No me esperaba que esto fuera tan hardcore, estoy flipando y no lo digo por reccionar", lanzó Ibai en modo atónico luego de ver cómo Shakira despedazó en su letra a Gerard Piqué.

La session 53 de Bzrp con Shakira venía cargada de expectativa. Y no desilusionó. La cantante colombiana se despachó con una lluvia de críticas contra el exjugador de Barcelona.

Por supuesto no fue el único que habló de la canción que en pocos minutos superó el millón de visitas y va directo a ser la tendencia total de la semana.

“Me dejaste con la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda de Hacienda”, dice en un fragmento.