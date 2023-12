Mucho se dice desde la derecha y la ortodoxia que la regulación de precios de productos clave para la vida los argentinos, como el pan y la carne, están mal porque dañan la economía.

Hernán Letcher desarmó todos esos argumentos en un video que es viral en Tik Tok.

“¿En qué país del mundo está todo desregulado?”, señaló el economista en el video.

Pero no sólo eso. Para Letcher, es justamente la quita de regulaciones la que genera los problemas económicos y no al revés. En un país que produce trigo y petróleo, por qué los argentinos van a pagar lo mismo que si vivieran en un país del primer mundo o que no produce esos bienes.